Alpirsbach Zwei Anwohner stellen Einbrecher

Gegen 1.30 Uhr hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche und Poltern aus dem Bereich des an sein Wohnhaus angebauten Schuppens, wie die Polizei mitteilt. Gedankenschnell ließ der Mann seinen Hund los und schaute nach dem Rechten. In diesem Moment rannte der 30-Jährige vom Schuppen, bei dem bereits Diebesgut zum Abtransport abgelegt worden war, in Richtung einer Wendeplatte am Ende der Straße, wo ein schwarzer 3er-BMW parkte. Ein zweiter Täter, der beim Auto wartete, dem Täterfahrzeug, wie sich später herausstellte, flüchtete sofort beim Erkennen des Anwohners.

Der hatte den 30-jährigen Täter mittlerweile mit einem hinzugerufenen Nachbarn überwältigt. Die eintreffenden Polizisten übernahmen den von den Anwohnern festgehaltenen Mann. Bei der Überprüfung des BMW wurde im Wageninneren weiteres Diebesgut festgestellt, darunter Akkubohrer, Anglertaschen und eine Hobelmaschine. All dies hatten die beiden Täter offenbar aus einer anderen Garage in der Mörikestraße gestohlen.

Zudem lagen neben dem Auto auf einer angrenzenden Wiese noch gestohlene Alufelgen, die laut Polizei auch von den beiden Männern bereitgelegt worden waren. Trotz der sofort eingeleiteter Fahndung konnte der zweite Täter in der Nacht nicht mehr ergriffen werden.