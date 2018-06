Alpirsbach Von Hardrock bis zur Polka

Auf der Festbühne wurden die Besucher am ersten Abend von der Band "d’ SchwobeBrasser", die zum Großteil aus Interpreten des Musikvereins besteht, bis tief in die Nacht unterhalten. Bei den instrumentalen und gesanglichen Stücken war von "Highway to Hell" über "Böhmischer Traum" und "Griechischer Wein" bis zu "Disco Pogo" für jeden Musikgeschmack und jedes Alter etwas dabei.

Zwei Gastorchester auf der Bühne

Für die Besucher, die lieber zu Discomusik tanzen wollten, war die Kellerbar im Musikerheim geöffnet. Am zweiten Tag begann der Musikverein aus Unteralpfen das Frühschoppenkonzert mit einer Mischung aus Volksmusik und sinfonischer Blasmusik, bevor die Gäste im Anschluss für zwei weitere Stunden vom Musikverein Bösingen unterhalten wurden. Für das leibliche Wohl der Besucher gab es eine große Kuchentheke und warme Speisen.