Alpirsbach Von Bienen bis zum Sabbatjahr

Alpirsbach/Dornstetten. Alfred Buchholz, Bilanzbuchhalter und Beratungsstellenleiter eines Lohnsteuervereins, informiert am Donnerstag, 25. Januar, ab 20 Uhr im Gemeinderaum Benedetto in Alpirsbach über das Thema "Steuern" und gibt Steuertipps. Ein ökumenischer Narrengottesdienst mit Pfarrer Timo Stahl und Diakon Georg Lorleberg findet am 2. Februar ab 19 Uhr in der Kirche St. Franziskus in Dornstetten statt.

Bibelübersetzung und Besuch einer Imkerei

Henry van Engen, musikalischer Leiter des Kirchenchors und der Schola St. Benedikt, präsentiert am 22. März ab 20 Uhr in Alpirsbach "Musik-Meditation: Kirchenmusik durch die Geschichte der Kirche". Einen polnischen Abend gibt es am 19. April ab 20 Uhr im Gemeinderaum Benedetto in Alpirsbach.