Alpirsbach Tödlicher Unfall bei Junggesellenabschied: Schuldfrage noch offen

Es ist der 17. Juni 2018. Der Sonntag ist gerade angebrochen, als ein Jungesellenabschied in Rötenbach ein tragisches Ende nimmt. Die Gruppe ist zu Fuß an der B 294 auf Höhe der Abfüllanlanlage von Alpirsbacher Klosterbräu unterwegs. Immer wieder halten sich einige der Feiernden auch auf der Straße auf.

Gegen 1.30 Uhr passiert es. Ein 67-jähriger Autofahrer erfasst zwei Männer aus der Gruppe. Für den 34 Jahre alten Bräutigam kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt noch an der Unfallstelle. Der 22-jährige Trauzeuge wird schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Die polizeiliche Ermittlungsarbeit sei abgeschlossen, erklärt Dieter Popp vom Polizeipräsidium in Tuttlingen am Dienstag. Die Sache liege nun bei der Staatsanwaltschaft in Rottweil. Was noch ausstehe, sei das Gutachten des Sachverständigen. Dies sei nicht ungewöhnlich, meint Popp. Gerade bei tödlichen Unfällen könne die Erstellung eines Gutachtens schon einmal zwischen drei und fünf Monate in Anspruch nehmen.