Alpirsbach Schwarzwald-Hexen lassen es beim Ball krachen

Besucher singen und schunkeln mit

In der Festhalle hatte das Duo Alexandra und Mike sein Publikum schwungvoll mit Partymusik eingestimmt. Einen sensationellen Auftritt legte die Guggamusik Sälle 15 aus Hardt hin. Die Besucher sangen und schunkelten mit. Nahezu eine halbe Stunde heizten die jungen und dynamischen Musiker dem Publikum in der Halle ein. Als Hingucker präsentierte sich die Teenie-Garde der Hagen-Henker-Zunft in Beffendorf. Bejubelt wurde auch der Auftritt der Großen Garde der selben Zunft.

"Männerballett" erhält Beifallsstürme

Nach einer kurzen Tanzrunde stand der nächste Höhepunkt an. Mit Pauken und Trompeten schritten die Guggamusiker "Nota Kratzer" aus Hartheim bei Freiburg auf die Bühne. Die Gruppe hatten an diesem Abend die weiteste Anreise.

Begeisterung erzeugte danach die Katzenzunft Hardt mit ihrem feschen Katzentanz. Nach dem Auftritt mischten sich einige Kätzchen unters Volk, um schnurrend Schokolade zu verteilen. Mit ihren Showtänzen begeisterten als nächstes die Garde der Narrenzunft Fluorn und die Frauen der Narrenzunft Dietingen. Mit einem "Pur"-Medley luden Alexandra und Mike zur nächsten Tanzrunde ein. Nochmals belegte die Hagen-Henker-Zunft mit ihren Junghägen und einem Showtanz ihr Können. Beifallsstürme erhielt das "Männerballett" der Hecken-Pfiefer aus Locherhof. Mit ihrem Einsatz brachten die Hexa-Heuler aus Freudenstadt die Halle zum Beben. Danach feierten die Narren ausgiebig bis weit in die Nacht hinein.

