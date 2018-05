Alpirsbach Mit 66 noch lang noch nicht Schluss

Alpirsbach. Im Vorstand des Vereins Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte gab es einige Veränderungen, ausgelöst nicht zuletzt durch einen traurigen Anlass, den Tod des langjährigen zweiten Vorsitzenden Rainer Benz. Dessen Frau ist nun eine von insgesamt vier Vorsitzenden des Trägervereins: Ellen Benz, Carmen Feuchter, Peter Bosch und Daniel Fischer. Die musikalische Leitung der Kreuzgangkonzerte hat nach wie vor Kantorin Carmen Jauch.

Neben dem Alter der Kreuzgangkonzerte wird zum Auftakt des Festivals eine weitere kuriose Zahl gefeiert: Das erste Konzert am 23. Juni mit den Kammersolisten Minsk steht im Zeichen des 333. Geburtstags von Johann Sebastian Bach. Zu hören sind neben dessen Konzert für Oboe, Violine, Streicher und Basso Continuo und dem vierten Brandenburgischen Konzert auch Werke der Bach-Söhne Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel und Johann Christian. Die Kammersolisten Minsk geben an dem Tag von 18 bis 19 Uhr auch "Das junge Kreuzgangkonzert". Der Eintritt hierzu ist für Schüler und weitere interessierte Besucher frei.

Der Höhepunkt der neuen Saison ist "das besondere Konzert" – der Klarinettist Giora Feidman reist zusammen mit dem Gershwin Quartett am 14. Juli an. Das Gastspiel im Kreuzgang ist Rainer Benz gewidmet. Denn die Auftritte des weltberühmten Klarinettisten in Alpirsbach lagen ihm besonders am Herzen. Statt des ursprünglich engagierten Barockensembles L’Estro Armonico gastiert beim dritten Kreuzgangkonzert am 28. Juli das Ensemble Rubin. Es ist erstmals im Kreuzgang zu Gast und stellt in seinem Programm "Vier & vier Jahreszeiten" Meisterwerke von Antonio Vivaldi und Astor Piazolla einander gegenüber. Venedig und Buenos Aires – dorther kommen die beiden "Vier Jahreszeiten", zwischen denen rund 250 Jahre liegen: "Le Quattro Stagioni" und "Las Estaciones Porteñas".