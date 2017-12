Alpirsbach Mexikanischer Startenor bei Klosterkonzert

Oscar de la Torre hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Mitwirkung an prestigeträchtigen Opernproduktionen in seinem Heimatland Mexiko einen Namen gemacht. Sein Opernsänger-Diplom erwarb er an der SIVAM, der internaitonalen Akademie für talentierte junge Opernsänger in Mexiko. Oscar de la Torre absolvierte auch internationale Meisterkurse. Der Startenor wurde bald in weltweit renommierten Festivals und Theatern engagiert, zum Beispiel im Dicapo Opera Theatre in New York, in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, im Prinzregententheater München, in der Münchner Philharmonie, der Fondazione della Arena di Verona und dem Goldenen Saal im Musikverein in Wien.