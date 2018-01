Alpirsbach Kloster-Hexen mischen mit

Alpirsbach. Aus einer anfänglichen Schnapsidee entwickelte sich nach einiger Zeit und etlichen Gedanken eine ernsthafte Sache, wie Sabrina Brannath, zweite Vorsitzende des Vereins, mitteilt. Ins Leben gerufen wurden die Kloster-Hexen durch die sieben Gründungsmitglieder Matthias Süßer, Katrin Süßer, Samantha Brannath, Sabrina Brannath, Tobias Schneider, Sven Wissmann und Markus Sitzler.

Mittlerweile umfassen die Kloster-Hexen 13 Erwachsene und fünf Kinder. Warum sich die Kloster-Hexen nicht der bereits bestehenden Alpirsbacher Narrenzunft angeschlossen hat? "Wir wollten was Eigenes machen – unter Freunden, klein und familiär", sagte Sabrina Brannath auf Anfrage unserer Zeitung.

Beim Jubiläum der Alpirsbacher Narrenzunft sind die Kloster-Hexen mit von der Partie: Beim Kinderumzug am Samstag, 20. Januar, laufen sie mit, und bei dem Brauchtumsabend am selben Tag im Haus des Gastes sind sie ebenfalls präsent. Beim Jubiläumsumzug am Sonntag, 21. Januar, unterstützen die Kloster-Hexen die Alpirsbacher Narrenzunft mit einem Verpflegungsstand.