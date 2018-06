Alpirsbach Keine einfachen Wahlen bei Züchtern

Der Bericht der Kassiererin Anja Weigold ergab, dass der Verein auf finanziell gesunden Füßen steht. Wie sie berichtete standen für die Jugendarbeit im Vereinsjahr mehr als 500 Euro zur Verfügung.

Zuchtwart Ralf Girrbach stellte die Aktivitäten und erzielten Erfolge im Bereich Geflügel vor. Girrbach wurde Kreismeister und Lukas Girrbach erhielt den Jugend-Sonderehrenpreis. Bei der Landesschau in Ulm wurden Heinz und Birgit Gessler Landesmeister und Bundesrassesieger.

Es folgten die Berichte des Zuchtwarts Kaninchen und der Jugendleiterin. Wie erfolgreich die Zucht verlief, konnte die Zuchtbuchführerin Nina Weigold darlegen. Im vergangenen Vereinsjahr wurden 75 Jungtiere tätowiert. Die Entlastung des Vorstands übernahm Bürgermeister Michael Pfaff. Er ging in seinem Grußwort auch auf das Vereinsheim ein, das saniert und umgebaut werden soll.

Verein will sich am Jubiläumsumzug beteiligen

Werner Weigold gab dann noch einen Überblick über die in diesem Jahr anstehenden Termine. Zudem wird sich der Verein 2019 am Umzug beteiligen, wenn in Alpirsbach 150 Jahre Stadtrecht gefeiert werden.