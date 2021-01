Alpirsbach Insgesamt 130 Jahre Betriebszugehörigkeit

Alpirsbach. In einer coronabedingt kleinen Feierstunde gratulierten die Geschäftsführer Rainer Schwarz und Stefan Schaal den diesjährigen Jubilaren zu insgesamt 130 Jahren Betriebszugehörigkeit. Für jeden der fünf verdienten Mitarbeiter fanden sie persönliche Worte der Anerkennung. "Ein forderndes Jahr geht zu Ende. In vielem mussten wir umdenken, etliches wurde abgesagt oder in neuer Form organisiert. Was aber trotz Corona nicht verschoben werden kann, ist eine Jubilarehrung", meinte Rainer Schwarz zur Begrüßung der Runde. Die beiden Geschäftsführer nehmen es nicht als selbstverständlich hin, dass einem Unternehmen über so lange Zeit die Treue gehalten wird. Besonders in diesem pandemiegeprägten Jahr zeige sich, wie wichtig das Mitarbeiterengagement für den Firmenerfolg sei.