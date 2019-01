Alpirsbach. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Alpirsbach beginnt am Donnerstag, 24. Januar, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte Krähenbadstraße. Auf der Tagesordnung stehen eine Einwohnerfragestunde, Bekanntgaben, eine Änderung der Gutachterausschussverordnung, eine Anfrage der Telekom zu Suchkreisen für den Mastneubau in Aischfeld, Peterzell und Reinerzau, die Bestellung des Gemeindewahlausschusses, Höhe 1 (Abschluss des städtebaulichen Vertrags und Bildung einer zweckgebundenen Rücklage), die Vergabe der Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Grundegert II, der Breitbandausbau in Hönweiler, eine Nutzungsanfrage für den ehemaligen Brenner-Kindergarten für einen Sprach- und Alphabetisierungskurs und die Feststellung der Jahresrechnung 2017. Zudem werden der Haushaltsplan 2019 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung eingebracht. Weiterhin geht es um die Teilnahme an der Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf 2020 bis 2022 und Bausachen.