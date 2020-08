Alpirsbach Gelbe Säcke bleiben einfach liegen

Niemand fühlt sich zuständig

Er habe sich, nachdem die Reinerzauer vier Tage lang auf den Gehwegen über Plastikbeutel gestolpert seien, telefonisch an die Stadt gewandt. Dort hieß es, das Landratsamt sei zuständig. "Also habe ich da angerufen und hatte jemanden von der Abfallwirtschaft am Telefon, der mir sagte, das gehe ihn nichts an." Er müsse sich direkt an die Firma wenden, die mit der Müllabholung beauftragt sei. "Das finde ich unglaublich. Es muss das Landratsamt doch interessieren, was im Landkreis schief läuft", findet Lange.