Alpirsbach. Die ursprünglich für Freitag, 5. Oktober, geplante Erlebnisführung von Alpirsbach zum Vogtsmichelhof wird auf Freitag, 12. Oktober, verschoben. Im Vogtsmichelhof gibt es Most und Zwiebelkuchen. Die Teilnehmer erfahren vieles über die Flößerei und vor allem auch, was diese mit dem Bergwerk zu tun hatte. Was hatte es mit der Farbmühle in Alpirsbach auf sich? Was wurde außer dem Holz mit den Flößen von Alpirsbach nach Holland gebracht? Auch diese Fragen werden beantwortet. Die Erlebnisführung beginnt um 15 Uhr am Lindenbrunnen in Alpirsbach und dauert etwa bis 17 Uhr. Zurück geht es gegen 18 Uhr mit dem Bus. Anmeldungen sind bei der Stadt-Information, Telefon 07444/ 951 62 81, möglich.