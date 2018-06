Alpirsbach Eine Pädagogin mit weitem Horizont

Zwei Jahre lang leitete Ute Schneider des Alpirsbacher Progymnasium kommissarisch, nun hat das Regierungspräsidium Karlsruhe das Auswahlverfahren für die Besetzung der Stelle abgeschlossen und entschieden: Rita Bouthier wird neue Schulleiterin. Sie arbeitet schon seit einigen Jahren am Alpirsbacher Progymnasium. Die Pädagogin ist Fachbeauftragte für Französisch und unterrichtet zudem katholische Religion. Rita Bouthier stammt aus Eltville in Hessen. Sie kam als Quereinsteigerin ins deutsche Schulwesen, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, und hat viel Auslandserfahrung gesammelt. Längere Zeit lebte sie in Frankreich, wo sie nach dem Studium der Fächer Französisch, Deutsch als Fremdsprache und katholische Religion im Goethe-Institut in Bordeaux arbeitete.

Zwei Jahre lang war Rita Bouthier an Schulen in Krakau in Polen Fachschaftsberaterin für Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Auch eine deutsche Schule in Ägypten hat die Pädagogin geleitet. Im Alpirsbacher Progymnasium ist Rita Bouthier schon seit einigen Jahren im Schulleitungsteam aktiv.

Auch Werte vermitteln