Alpirsbach Auf neuen musikalischen Pfaden

Kunstvolle Effekte

Der Einstieg mit Bachs Toccata in d-Moll klang noch nach wehmütiger, verzierter und farbenreicher Harmonie mit kunstvollen Effekten. Bei "Schlafes Bruder", einer im Jahr 1994 komponierten Filmmusik von Robert Schneider, staunten die Zuhörer darüber, wie stilkundig Kantorin Carmen Jauch auch mit diesem Werk umging: Die mystisch-dämonischen Klänge, mit denen in dem Film Elias Alder im Dom zu Feldberg sein Publikum hypnotisierte, wurden kunstvoll dargebracht. Das Werk kam so fließend daher, als stamme es aus einer Kantate.

Ganz anders, kontrastreich, erklang dann Hagedorns Werk "Stehen und Gehen". Das Orgelspiel von Carmen Jauch vermischte sich mit den Elektronikmelodien des Komponisten, sodass sich in der Kirche angesichts dieser Melodienvielfalt eine ganz neue Atmosphäre bot.

Leichte, kaum wahrnehmbare Laute wechselten mit wuchtiger Klangfülle, gepaart mit unglaublich virtuoser Beherrschung von Spiel- und Registrierkunst.

Langen Beifall bekam die Kantorin auch für ihre schöne Interpretation der bekannten Bach’schen Passacaglia und Fuge in c-Moll.

Eindrucksvolle Klangmixtur

Ein Höhepunkt war die Uraufführung des Werks "Standpunkte" für Orgel und Elektronik, deren drei Teile der Komponist im Vorfeld erläuterte: "Verschiedene Bausteine setzen sich hier zusammen, und wenn schließlich alle Materialien zusammen kommen, ist es eine sehr sportliche Angelegenheit." Akustische und elektronische Musik, experimentell, meditativ, ernsthaft, verspielt und komplex, ergaben eine eindrucksvolle Klangmixtur. Nicht Effekthascherei mit den Möglichkeiten der Orgel zeichnete dabei die Kunst der Organistin aus, sondern der gezielte Umgang mit wenigen, aber angenehmen Stimmen.

Kontrastreich ging es dann mit einer Suite des Amerikaners Dan Locklair weiter, bevor Carmen Jauch mit einem Jugendwerk Bachs das erste Konzert des Orgelsommers beschloss. Wer wollte, konnte bei einem Ständerling im Kreuzgarten mit den beiden Künstlern ins Gespräch kommen.