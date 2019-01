Alpirsbach Als Christen "neuen Wegen vertrauen"

Frieden bedroht

Auf die Jahreslosung des Jahres 2019 "Suchet Frieden und jaget ihm nach" bezog sich Diakon Georg Lorleberg in seiner Ansprache. Was den Frieden anbelangt, zeigte er sich ob der derzeitigen Situation besorgt und beklagte: "Er droht uns abhandenzukommen." Sowohl bezogen auf eigene Erlebnisse in der Silvesternacht – gemeinsam mit anderen Pfarrern war er vor der Stadtkirche gezielt mit Böllern beworfen worden – als auch bezogen auf die stetig wachsenden Christenverfolgungen in der ganzen Welt forderte er die Anwesenden auf: "Bekennen wir uns zu dem, was wir glauben."

Eine Gruppe, die ihren Glauben Jahr für Jahr bekennt, zog anschießend feierlich in den Kapitelsaal ein: Die Alpirsbacher Sternsinger erfreuten mit Gesang und Gedichten die Besucher.

Mit eindrucksvoll vorgetragenen Flötenwerken des Frühbarock sowie mit zeitgenössischen Melodien trug auch das Alpirsbacher Blockflötenensemble unter der Leitung von Gertrud Heinzel zum Gelingen der Feierstunde bei, wobei die vier Musikerinnen besonderen Beifall für ihre Interpretation von "Greensleeves" erhielten. Zur Freude der Gäste hatte der ökumenische Festausschuss in bewährter Weise im anschließenden gemütlichen Teil des Neujahrsempfangs wieder die Bewirtung übernommen.

Der Laienvorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, Marc Wesle, lobte dabei besonders "die absolut schöne Tradition, dass die beiden Kirchen unter dem Klosterdach jedes Jahr gemeinsam zum Neujahrsempfang einladen".

Ein Lob, dem Bürgermeisterstellvertreter Holger Korneffel, der kurzfristig für den verhinderten Michael Pfaff eingesprungen war, als Vertreter der bürgerlichen Gemeinde nur zustimmen konnte.