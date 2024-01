Allianz MTV Stuttgart in der Champions League: Als Zweiter weiter!

1 Pflichtaufgabe erfüllt: Stuttgarts Volleyballerinnen jubeln übers Weiterkommen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Volleyballerinnen schlagen Asterix Avo Beveren sicher mit 3:0 – und ziehen in der Champions League in die nächste Runde ein.









Das war eine klare Sache: Im letzten Spiel der Gruppe D erfüllten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart ihre Pflichtaufgabe ohne Probleme. Dank einer souveränen Leistung bezwang der deutsche Meister den belgischen Vertreter Asterix Avo Beveren klar mit 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) – und erhielt danach die erhoffte Schützenhilfe. Die Stuttgarterinnen belegten mit drei Siegen, neun Punkten und 12:11 Sätzen Rang zwei in ihrer Gruppe. Da der ungeschlagene Spitzenreiter Imoco Conegliano am späten Dienstagabend PGE Rysice Rzeszów mit 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:11) bezwang, zog der deutsche Meister noch an den Polinnen vorbei – was eine bessere Ausgangsposition in der Play-off-Runde um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bedeutet.