Die letzte Neuverpflichtung von Allianz MTV Stuttgart: Jovana Mirosavljevic (re.).

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verpflichtet die serbische Nationalspielerin als fünfte Außenangreiferin. Das neue Team des Meisters scheint sehr ausgeglichen besetzt zu sein – reicht das für weitere Titel?









Ein Name hat noch gefehlt, nun ist der Kader komplett. Jovana Mirosavljevic (23) ist die letzte Verpflichtung von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart. Die serbische Nationalspielerin wird in der nächsten Saison die fünfte Außenangreiferin des Meisters sein – sie soll für Stabilität in Annahme und Abwehr sorgen.