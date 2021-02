Alkoholisierter Autofahrer bei Horb Mit rund zwei Promille auf die A 81

Horb/Rottenburg - Eine Rettungswagen-Besatzung meldete der Polizei gegen 22.20 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Ford in der Mühringer Straße in Ahldorf. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Nordstetten und dann weiter in Richtung Autobahn A 81, wo Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb den 49 Jahre alten Ford-Fahrer auf der Autobahn Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Rottenburg kontrollieren konnten.