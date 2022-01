Alkohol am Steuer bei Villingen

Eine Familie wurde verletzt, als ihr Auto mit dem eines betrunkenen Fahrers kollidierte.

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am Samstagabend auf der B 33 in Villingen im Bereich der Abfahrt beim Landratsamt gekommen. Eltern und ihr dreijähriges Kind sind verletzt worden.















Villingen-Schwenningen - Der Unfallverursacher blieb unverletzt, musste aber aufgrund seines Alkoholkonsums eine Blutprobe über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er fuhr an der Anschlussstelle in Höhe des Landratsamtes von Mönchweiler kommend von der B33 ab, wie die Polzei mitteilt. Weil er zu schnell unterwegs war, kam er in einer Kurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein Ehepaar mit einem drei-jährigen Kleinkind an Bord wollte in diesem Moment auf die B33 auffahren und kollidierte mit dem schleudernden Unfallverursacher. Durch den Aufprall erlitt die Familie leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Auffahrt beim Landratsamt zeitweise voll gesperrt.