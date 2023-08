“Wir freuen uns, mit der neuen Aldi-Süd-Filiale neun neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, teilt die Pressestelle von Aldi Süd nun mit. Nachdem sich auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Hils zuletzt deutlich sichtbar etwas getan hatte, haben wir beim Unternehmen zum aktuellen Stand der Arbeiten nachgefragt: Und nun Antwort bekommen.

So sei die Baugenehmigung im August erteilt worden, bestätigt Sebastian Ludewig von der Pressestelle und führt aus, dass nun erste vorbereitende Maßnahmen vor Ort ausgeführt wurden. „Wir starten mit den Erdarbeiten, sprich, mit dem Herstellen des Planums und beginnen im Anschluss mit den Rohbauarbeiten“, teilt der Sprecher mit.

„Modernes Frischekonzept“

Aldi plane mit einer Eröffnung der Filiale im dritten Quartal 2024: „Einen genauen Termin können wir jedoch noch nicht mitteilen, weil es je nach Witterung auch zu einer Unterbrechung der Bauarbeiten kommen kann“, bittet Ludewig um Verständnis.

Der Pressesprecher gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Kunden auf den 1173 Quadratmetern Verkaufsfläche (damit ist er etwas größer als der Durchschnitts-Aldi) erwarten wird: So gebe es ein modernes Frischekonzept, das unter anderem durch das Angebot „Meine Backwelt“ mit einem „vielfältigen Sortiment an Backartikeln ergänzt wird“. Ergänzt werde das Backwarensortiment von der regionalen Bäckerei Felsenbeck.

Photovoltaik und E-Ladestation

Auf dem Dach der Filiale „planen wir eine Photovoltaikanlage, um die Filiale autark mit Strom zu versorgen.“ Als Heizungssystem würden Wärmepumpen in Verbindung mit einer Betonaktivierung zum Einsatz kommen und „als Förderer der Elektromobilität wird es auf unserem Parkplatz eine E-Ladestation mit zwei Ladepunkten geben“, so Ludewig abschließend.