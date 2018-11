Matthias Laurin aus Ebingen hat bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt den Titel des besten Stuckateurs Deutschlands geholt. Seine Ausbildung bei der Firma Stuckateur und Tiefbau Hahn in Frohnstetten, die er auf zweieinhalb Jahre verkürzen durfte, hatte Laurin mit der Note "sehr gut" abgeschlossen. Er war Innungssieger im Kreis Sigmaringen, erster Kammersieger sowie Landesmeister; im Bundeswettbewerb setzte er sich gegen sechs Kontrahenten durch. "Größte Herausforderung war der Zeitdruck", sagt Laurin über die Aufgabe, eine Trockenbau-Unterkonstruktion zu beplanken und dann die Oberfläche zu gestalten, wobei er seiner Kreativität freien Lauf lassen durfte. Die Jury überzeugte er nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch durch besonders saubere Arbeit. Nun will der 24-Jährige noch seinen Meister draufsatteln – seine eigene Firma hat er schon gegründet: den "Montagebetrieb Matthias Laurin".