Albstadt Zartes Lob

"Jetzt ist Tailfingen dran!": Der Slogan, der bei der Kommunalwahl 2014 in aller Munde war, gilt nun auch für eine Aktion, auf die sich viele Autofahrer – bisher nur in Ebingen – alle Jahre wieder zum Nikolaustag freuen. Denn am 6. Dezember verteilen die Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes Schokonikoläuse an alle, die ihr Auto korrekt geparkt haben, und zwar erstmals auch in Tailfingen.