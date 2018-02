Weinheim/Zollernalbkreis (key). Stella Kirgiane-Efremidou, die 2013 und 2017 für die SPD im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen für ein Direktmandat im Deutschen Bundestag kandidiert hatte, will Oberbürgermeisterin in Weinheim werden. Die aus Sigmaringen stammende Politikerin und Gastronomin mit griechischen Wurzeln ist dort SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Stadt- und Kreisrätin sowie Co-Fraktionssprecherin im Gemeinderat und nun die vierte Kandidatin für die Wahl am 10. Juni um die Nachfolge von Heiner Bernhard. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet, will sie in ihrem Wahlkampf einen Schwerpunkt auf breite Bildungsangebote und verstärkten sozialen Wohnungsbau legen. Stella Kirgiane-Efremidou ist laut der Tageszeitung von einer Findungskommission empfohlen worden, muss als Kandidatin aber noch durch eine SPD-Mitgliederversammlung offiziell bestätigt werden.