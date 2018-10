Albstadt Ruhe bewahren

Haben die Parteivertreter vor jungen Erwachsenen, die sich "friedlich" und "auf keine Weise aggressiv oder provokativ" verhielten, die am Straßenrand sitzen und ein paar Kartons um sich herum verteilt haben, so viel Angst, dass sie die Polizei holen müssen? Oder wollten sie dadurch am Ende demokratischen Protest kriminalisieren oder zumindest unterbinden?

Manche Personen können mit Kritik nicht gut umgehen, was man am schnellsten daran erkennt, dass sie einem sofort ins Wort fallen und in Bausch und Bogen alles für Blödsinn erklären, was jemand ihnen entgegenhält. Wer die besseren Argumente auf seiner Seite hat, kann sich die Andersdenkender in aller Seelenruhe anhören und es mit Mahatma Gandhi halten, der gesagt hat: "Wenn Du im Recht bist, kannst Du es Dir leisten, die Ruhe zu bewahren, und wenn Du im Unrecht bist, kannst Du es Dir nicht leisten, sie zu verlieren."

Die jungen Demonstrierenden in der Ebinger Fußgängerzone haben die Ruhe bewahrt, auch als man ihnen die Polizei geschickt hat. Sie haben Haltung gezeigt und sich nicht einschüchtern lassen. Sie wissen, wogegen sie friedlich demonstrieren: gegen ein lange überholtes Denken nach dem Motto "Wir gegen die", das nicht dazu eignet ist, die Probleme der Zeit zu lösen. Hut ab vor so viel Stärke!