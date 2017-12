Kinder, Eltern, Lehrer und Freunde der Oststadtschule haben in diesem Jahr wieder Päckchen für bedürftige Kinder in Rumänien, in Moldawien, in der Ukraine und Bulgarien gepackt, um ihnen zu Weihnachten Freude zu bereiten. 50 Päckchen mit Spielsachen, Kinderkleidung, Hygieneartikeln, Mal- und Schreibutensilien haben sie auf die Reise geschickt. Foto: Hansel