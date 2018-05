Die Pfeffinger und Burgfelder Konfirmanden haben das Opfer ihrer beiden Konfirmationsgottesdienste persönlich in die Nachsorgeklinik in Tannheim im Schwarzwald-Baar-Kreis gebracht, für die es bestimmt war. Dort bekamen sie einen Film zu sehen, in dem die verschiedenen Therapievarianten – Gespräche, Physiotherapie, Sport- und Reitangebote – vorgestellt wurden, und machten auch Bekanntschaft mit Betroffenen: Die Nachsorgeklinik Tannheim kümmert sich nicht nur um die Patienten selbst, krebs-, herz oder mukosviszidosekranke Kinder, sondern auch um deren Angehörige. Letzter Programmpunkt des Tages war einem gemeinsames Pizzaessen.