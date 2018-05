Albstadt Im Olymp der Textilbranche

Schon lange gehört die Firma Mey zu den führenden Marken für hochwertige Damen- und Herrenwäsche in Europa. Nun ist sie mit dem Forum-Preis der Textilwirtschaft geehrt worden, der für unternehmerische und persönliche Leistungen vergeben wird, die nachhaltig einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung dieses Wirtschaftsbereiches haben.

"Der Bodywear-Spezialist Mey hat sich in einem dicht besetzten, hart umkämpften Markt mit konsequent eigenem Profil als Marke glasklar differenziert und erfolgreich abgesetzt", lautet das Urteil der Jury. Das Unternehmen wachse dynamisch und verbinde Tradition mit Innovation, heißt es in einer Pressemitteilung. Basis des Erfolgs seien intelligente Produktinnovationen wie das "Mey Drunterhemd", eine progressive Kommunikation, die Aufsehen erregt, Investitionen in modernes Laden-Design und die Kompetenz, auf vielen Kanälen präsent zu sein, sowie Nachhaltigkeit in Produktion und Herkunft der Materialien. Außerdem glänze Mey durch Stil, höchste Qualität und erfrischend neue Kollektionsideen.

Seit 90 Jahren in Familienhand, liefere Mey Erneuerungskraft im Mittelstand der Bekleidungsindustrie und sei auf dem Weg vom klassischen Wäschehersteller zu einer international gefragten Bodywear- und Lifestylemarke.