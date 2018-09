Einen Ausflug in die Täler von Schmiech und Aach hat die Heimatkundliche Vereinigung unternommen – in Altsteußlingen erzählte Monika Medel ihren Mitreisenden vom Erzbischof Anno von Köln, der 1010 in dem kleinen Dorf geboren wurde, in Weilersteußlingen besichtigten sie die Pankratiuskirche und in Schelklingen die St. Afrakirche, die den größten Freskenzyklus Württembergs ihr Eigen nennt. Das Kloster Urspring, heute Internatsschule, wurde 1127 als Männerkloster gegründet; später zogen die Benediktinerinnen ein. In Justingen steht eine stattliche St. Oswaldskirche – das Schloss wurde dagegen 1837 abgebrochen; nur das Kellergewölbe blieb übrig.