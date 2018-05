Albstadt Frei glänzt mit Neuem

Frei hat sich in seinem Geschäftsbereich Systeme Transporttechnik auf die Entwicklung und Fertigung von Bedienelementen für Mobile Maschinen spezialisiert. Neben kundenspezifischen Produkten für die Weltmarktführer der Gabelstaplerbranche rundet ein Standardprogramm das Produktportfolio von Frei ab. Frei nutzte die Messe zur Vorstellung der neuen Multifunktionsarmlehne "Brava". In die Entwicklung sind viel Erfahrung und Know-How eingeflossen, was sich gelohnt hat: "Das internationale Fachpublikum zeigte sich begeistert von der Funktion und der tadellosen Ergonomie, die fehler- und ermüdungsfreie Bedienung ermöglicht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Höhepunkt für das Unternehmen war der Besuch einer Delegation des baden-württembergischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau am Messestand. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kaut, gleichzeitig Landtagsabgeordnete für den Zollernalbkreis, ließ sich von Geschäftsbereichsleiter Jürgen Schwarz die neuesten Produkte des Unternehmens erklären. Sie nutze die Gelegenheit, Themen wie Kunden und Absatzmärkte sowie die systematische Schaffung von Innovationen anzusprechen. Darüber hinaus ging es auch um die aktuellen Herausforderungen bei der Suche nach weiteren qualifizierten Mitarbeitern.