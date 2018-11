So düster wie in der "Halloween Horror Night" ist die "Dirty & Glamorous"-Party im "Tropi" nur selten. Um 22 Uhr öffneten sich knarzend die Türen, und Spukgestalten der Nacht stürmten die drei Dancefloors, aufwendig und passend zu Halloween dekoriert: Von Mixed Music über Latin bis Reggaeton reichte das Angebot. Auch Tech und Deep House wurden aufgelegt. In der Mainhall sorgte DJ MPR mit einem musikalischen Mix aus den vergangenen 30 Jahren für gute Stimmung. Im "Cube" wurde mehr lateinamerikanisch gefeiert, während der "Secret Garden" mit elektronischer Musik zum Tanz lockte. Schaurig schöne Zombiebräute leuchteten im Schwarzlicht und auch allerlei andere gruselige Gestalten hatten sich zum Feiern versammelt. Mit teils unglaublich aufwendigen Kostümen sicherten sich die verkleideten Gäste bis 22.22 Uhr freien Eintritt. Das Versprechen, zur jungen Kulturwoche #kulturundso eine "XXL-Dekoration" an den Start zu bringen, hat der Veranstalter definitiv eingelöst und so für Gänsehaut und vorbildliche Schauerstimmung gesorgt. Fotos: Retter