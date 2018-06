Das historische Backhaus in Heiligenberg ist erste Station beim Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins Onstmettingen gewesen. Die frischen Dinnele Frühstück und Mittagessen zugleich. Am Kloster Birnau ließen die Onstmettinger die besondere Atmosphäre der Kirche auf sich wirken und genossen die Aussicht auf den Bodensee, ehe sie beim Beerenzügle in die Geheimnisse des Obst-Beeren und Gemüseanbaus eingeführt wurden. Auf der fröhlichen Fahrt durch Obstanlagen, Weinberge und Gewächshäuser erfuhren sie, dass die Erdbeerzeit auf dem Hof auf sechs Monate verlängert wird – mit viel Aufwand – und dass man saisonal und regional einkaufen und lieber etwas mehr bezahlen sollte, damit die Höfe überleben und die Kulturlandschaft erhalten bleibe. Die Gärtner genossen leckerem Kuchen zum Kaffee, nahmen manchen Tipp und aus dem Hofladen frische Erdbeeren mit. Zum gemütlichen Abschluss des gelungenen Tages kehrten sie in Göggingen im Gasthaus Linde zu gutem Essen und Gesang ein, begleitet von Vereinsmitglied Alois Stephan. Foto: Kurz