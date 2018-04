Etwa 20 Kinder im Alter ab sechs Jahren haben sich in Onstmettingen gemeinsam auf Spurensuche in der Schmiecha begeben. Zusammen mit dem Umweltmobil Donnerkeil der Stiftung "Umwelt und Natur" der Sparkasse Zollernalb und der Seelsorgeeinheit Talgang stand der Kinder-Erlebnistag unter dem Motto "Der Natur auf der Spur". Die jungen Forscher suchten das Flussbett nach Bachflohkrebsen, Köcherfliegenlarven und anderen Wassertierchen ab. Sie staunten, was in einem so kleinen Bachlauf alles zu finden ist. Nach erfolgreicher Suche war erst einmal Zeit, sich bei Waffeln und Getränken zu stärken. Zusammen mit Ökologe Hannes Schnurr konnten die Kinder live am Fernseher und unter dem Mikroskop sehen, welche Wassertierchen sie gefunden hatten. Zum Schluss wurden alle gefundenen Tiere wieder in die Freiheit entlassen. Foto: Verhufen