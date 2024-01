Rauch am Bahngelände sorgt für Einsatz

Alarm in Sulz

1 Die Feuerwehr wurde in die Trafo-Station am Bahnhof alarmiert. Foto: Daniel Schneider

Ein qualmender Schaltkasten hat zu einem Einsatz am Sulzer Bahnhof geführt. Schuld war ein kleines Bauteil, das drei Feuerwehrfahrzeuge und 16 Mann auf den Plan rief.









Link kopiert



Ein Glück, dass die Gäubahn wieder einmal gesperrt ist, könnte man meinen. Denn am Mittwoch wurde die Sulzer Feuerwehr gegen Mittag zum Bahnhof gerufen, da es in der nebenan stehenden Trafo-Station in einem Schaltkasten angefangen hatte, zu qualmen.