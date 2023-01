Feuerwehreinsatz in der alten Moste

Alarm in Rexingen

2 Die Feuerwehr verschaffte sich mit einer Leiter Zugang zum Balkon der betroffenen Wohnung. Foto: Wagner

Ein befürchteter Wohnungsbrand in Rexingen brachte die Feuerwehrabteilungen von Horb und Rexingen auf den Plan. Ein Rauchmelder hatte eine Anwohnerin aufmerksam gemacht.















Link kopiert

Horb-Rexingen - Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Horb-Stadt und Rexingen rückte gestern um circa 13.30 Uhr nach Alarmierung zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in der Freudenstädter Straße 38 aus. In einem Mehrfamilienwohnhaus wurde eine Bewohnerin auf das Alarmsignal einer Rauchmeldewarnanlage in einer benachbarten Wohnung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, welche mit insgesamt fünf Fahrzeugen zur alten Moste ausrückte.

Auch DRK und Polizei waren im Einsatz

Ebenfalls vor Ort waren das DRK sowie zwei Polizeibeamte mit jeweils einem Einsatzfahrzeug. Die Feuerwehr verschaffte sich über eine Leiter zunächst Zugang zum Balkon der Wohnung, um die Lage zu erkunden. Gleichzeitig konnten die Kameraden den betroffenen Bewohner telefonisch erreichen, der wenig später den Zugang zur Wohnung ermöglichte.

Grund für Alarm noch unbekannt

Horbs Feuerwehrkommandant Marco Schlagregen konnte anschließend Entwarnung geben. Der Grund für das Auslösen der Rauchmeldewarnanlage konnte zunächst nicht festgestellt werden.