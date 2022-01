Rauch in der Pergola-Küche

Alarm in Balingen

1 Das Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr steht vor dem "La Pergola". In der Küche des Restaurants kam es am Dienstag zu einem Schmorbrand. Foto: Maier

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Dienstagmittag zum Restaurant La Pergola in Balingen geeilt. In der Küche dort war es zu einem Schmorbrand gekommen.















Link kopiert

Balingen - Wegen eines Brands in der Küche des Restaurants La Pergola in Balingen sind am Dienstagmittag um 14 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Auch das Drehleiterfahrzeug war – wegen des besonderen Gebäudes, der denkmalgeschützten "Sonne" – mit dabei.

Am Viehmarktplatz gab’s allerdings schnell Entwarnung: Ein offenes Feuer war nicht ausgebrochen, vielmehr hatte ein Defekt der Kühltechnik zu einem Schmorbrand an einem Magnetspulenventil geführt. Die 28 Balinger Wehrleute konnten schnell wieder abrücken, nachdem sie das Restaurant einmal durchgelüftet hatten.

Gäste essen Mittagessen trotz Einsatz weiter

Am Rande des Einsatzes kam es derweil zu kuriosen Szenen: Während die Feuerwehrleute die Küche untersuchten, aßen einige Gäste davon ungerührt im Restaurantbereich ihr Mittagessen fertig.