15 Polizisten in Schutzausrüstung haben Stellung vor dem Gebäude des Schwarzwälder Boten bezogen. Foto: Kübler

Ein massives Polizeiaufgebot war am Mittwochmittag am Schulverbund in Oberndorf im Einsatz. Auch DRK-Kräfte sind vor Ort. Die Oberstadt war weitgehend abgeriegelt.









Polizisten in Schutzausrüstung und ausgestattet mit Maschinenpistolen haben am Mittwochmittag in Oberndorf Stellung vor dem Gebäude des Schwarzwälder Boten bezogen. Am gegenüberliegenden Schulzentrum läuft ein Einsatz.