Aktuelle Warnungen im Netz: Gehen im Kreis Calw wirklich Betrüger von Haus zu Haus?

In den Sozialen Medien verbreiten sich aktuell wieder Warnungen. Im Kreis Calw gehen wohl Trickbetrüger um, die Rauchmelder im Haus kontrollieren wollen. Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgehakt, was an der Meldung dran ist: Nur ein Kettenbrief oder tatsächlich wahr?