1 Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen nimmt aktuell wieder zu (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Corona-Infektionszahlen nehmen weiter zu. Der Stadtkreis Heilbronn liegt wieder über der politisch relevanten Marke von 35 Neuinfektionen. Zwei weitere Kreise im Südwesten könnten bald folgen.

Stuttgart - Die bestätigten Corona-Neuinfektionen nehmen in Baden-Württemberg aktuell zu: So überschreitet der Stadtkreis Heilbronn wieder den politisch relevanten Wert von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Die Kreise Mannheim (34) und der Hohenlohekreis (32) könnten bald folgen. Überschreitet ein Kreis fünf Tage in Folge die 35er Marke, gelten hier die verschärften Regelungen der Inzindenzstufe drei.

Liegt ein Kreis in der Inzidenzstufe drei, gilt in vielen Bereichen wieder eine Testpflicht. Dazu gehören beispielsweise Museen, Bibliotheken und die Innengastronomie.

In diesem Beitrag veröffentlichen wir die aktuellsten Zahlen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens. Wir greifen dafür auf Daten des Robert-Koch Instituts sowie des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg zurück. Stand der Daten: 3. August, 10 Uhr.

Corona-Infektionen in Deutschland und Baden-Württemberg

Weiterhin ist die Zahl der per Labortest bestätigten Neuinfektionen die wichtigste Kennziffer der Pandemie. Sie wird für die zurückliegenden sieben Tage und je 100 000 Einwohner berechnet (Sieben-Tage-Inzidenz). Nach einer längeren Stagnation der deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz steigt der Wert wieder an. Momentan liegt er bei 18 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Das Diagramm zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland und Baden-Württemberg seit Juli 2020:

Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden zehn bis vierzehn Tagen entwickeln, lässt sich an der Reproduktionszahl (auch R-Wert genannt) ablesen. Liegt sie über 1, dann steckt ein Infizierter mehr als eine weitere Person an – die Infektionszahlen steigen.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des R-Werts seit Beginn der Pandemie. Die bislang drei Infektionswellen zeigen sich anhand längerer Zeiträume mit einem R-Wert über 1,0:

In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 14 800 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in den meisten Bundesländern wieder im zweistelligen Bereich. Am niedrigsten ist der Wert in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt (6), am höchsten in Hamburg (31).

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Sie können die Tabelle durchblättern, um alle Länder angezeigt zu bekommen.

In Baden-Württemberg nehmen die Infektionszahlen bereits seit einigen Wochen wieder zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derzeit wieder an und liegt aktuell bei 15. Nur noch 14 Kreise im Land unterschreiten derzeit die 10er-Marke. Wird die 10er-Inzidenz an fünf Tagen in Folge überschritten, greifen strengere Regeln (Übersicht hier).

In der folgenden Tabelle geben wir die jeweils aktuellsten Werte für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an und zeigen, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen entwickelt hat. Sie können mit den Pfeiltasten die Tabelle durchblättern, um alle Kreise in Baden-Württemberg angezeigt zu bekommen.

In der Region Stuttgart liegen derzeit alle Kreise über der 10er-Marke, damit gelten in allen Kreisen die Corona-Regeln der Inzidenzstufe zwei (Übersicht hier). Am höchsten ist die Inzidenz in der Region in Stuttgart (21,5), am niedrigsten im Rems-Murr-Kreis (10,5).

Die Karte zeigt die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart. Klicken Sie auf den gewünschten Kreis, um detaillierte Zahlen angezeigt zu bekommen.

Verstorbene

Die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen reagiert immer erst zeitversetzt auf die Entwicklung der Infektionen. Zurzeit sinkt die Zahl der gemeldeten Todesfälle. Wichtig zu wissen: Die Zahlen beziehen sich auf das Melde-, nicht auf das Sterbedatum.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der mit Corona zusammenhängenden, ans RKI gemeldeten Todesfälle seit März 2020:

Impfungen

Geimpfte sind insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen gut geschützt. Deshalb gilt eine möglichst hohe Impfquote in der Bevölkerung als wirksamstes Mittel im Kampf gegen die Pandemie – 80, besser 90 Prozent sind das Ziel.

Das folgende Diagramm zeigt den Anteil der mindestens einmal sowie der vollständig Geimpften seit Beginn der Impfkampagne Ende 2020:

Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert – ebenso die Übersicht zu den geltenden Coronaregeln in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg sowie der Bericht zu den Corona-Risikogebieten sowie Quarantäneregeln für Reisende.