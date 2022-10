4 Die Boulderwand ist ein besonderes Element des Aktiv-Treffpunkts. Foto: Breisinger

Mit einem großen Festprogramm ist am Sonntag der Generation-Aktiv-Treffpunkt in Bickelsberg eingeweiht worden. Entstanden ist ein Sport- und Freizeitgelände für Jung und Alt.















Rosenfeld-Bickelsberg - Der Grillpavillon wurde zur Mittagszeit mit Spießbraten eingeweiht, den Boulder-Würfel brachten Kletterexperten vom DAV und die Bickelsbergerin Jana Schneider näher, Interessierte konnten bei Martin Renner vom Schömberger Club und Edgar Graf aus Binsdorf das "Spiel der Könige" auf dem überdimensionierten Schachbrett kennen lernen, Wolfgang Scherer und Hubertus Kalk von den Boulefreunden Schömberg brachten diesen Sport näher, zudem gibt es eine Slackline und einen Klettersandkasten.

Den Gottesdienst zur Eröffnung hielt Pfarrer Sven Wegner-Denk, der verkündete, dass er zu Beginn des nächsten Jahres nach Althausen gehen werde, und dem Posaunenchor Kleiner Heuberg unter der Leitung von Cordula Stepper.

Ein Gelände für Jung und Alt

Der Vorsitzende des für das Projekt federführenden TSV Bickelsberg, Rudi Rauch, sprach von einem großartigen Ereignis. Ein Traum sei Realität geworden. "Wir haben ein attraktives Sport- und Freizeitgelände und einen generationenübergreifenden Treffpunkt geschaffen." Der Park sei ein großartiges Gemeinschaftsprojekt und eine echte Bereicherung für die Dorfgemeinschaft und den Kleinen Heuberg, das in 2100 Arbeitsstunden von mehr als 80 Helfern erstellt wurde. Rauch dankte seinem Stellvertreter Rainer Schneider sowie Micha Bürger und Markus Riedel und bedankte sich für die Geld- und Sachspenden. Insgesamt 14 000 Euro seien generiert worden, zudem habe es 30 000 Euro an Fördermitteln im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Gemeinsam:Schaffen" des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gegeben. Unter 140 Bewerbern sei Bickelsberg als eines von 45 Projekten im Nachrückverfahren auserwählt worden.

Plattform des Austausches

"Das Projekt hat uns überzeugt. Dieser Aktiv-Treffpunkt wird eine Plattform des Austausches werden und viele Menschen begeistern, denn die Gesellschaft lebt vom Austausch, meinte Relindis Pfisterer vom Ministerium. "Was lange währt, wird endlich gut", fand Bürgermeister Thomas Miller, der den TSV Bickelsberg auf "Gemeinsam: Schaffen" aufmerksam machte. "Ihr habt meinen allerhöchsten Respekt für das, was seit dem Spatenstich vor 13 Monaten geleistet wurde. Das war ein Kraftakt, der sich gelohnt hat und sich sehen lassen kann." Miller blickte auf die weiteren geplanten Bauabschnitte voraus. So sollen auch eine Pumptrack für Mountainbiker und ein Kleinspielfeld entstehen.

Mit Zuversicht in die Zukunft

Landrat Günther-Martin Pauli freute sich auf "wertvolle Begegnungen auf dem Gelände" und sprach von einem Leuchtturmprojekt. Der Generation-Aktiv-Treffpunkt und der vor zwei Wochen in Hausen am Tann eröffnete Inklusionspark seien Beispiele, dass nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in kleinen Ortschaften investiert werde. Bickelsberg zeige, dass trotz der negativen Großwetterlage mit Zuversicht in die Zukunft geschaut werden könne. Im Anschluss gab es Musik mit der Gruppe Hosenträger, ehe die Kürbisprämierung stattfand.