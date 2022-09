1 Auf der Oberen Hauptstraße bietet sich ein ungewöhnliches Bild. Foto: Alt

Eine mit "Steckbriefen" gespickte Wanderausstellung zum Thema Impfen sorgt in der Oberen Hauptstraße in Rottweil am Donnerstag für verwunderte Blicke.















Rottweil - Vor dem Rathauspodest in der Oberen Hauptstraße, wo am vergangenen Wochenende noch das Ergebnis der Wahl zum Oberbürgermeister bekanntgegeben wurde, reiht sich am Donnerstagvormittag Schnüre voller ausgedruckter Blätter. Eine Ausstellung von Impfgegnern will damit auf Opfer der Corona-Pandemie hinweisen.

"Galerie des Grauens"

Gemeint sind damit allerdings weniger jene, die durch das Virus zu Schaden gekommen sind. "Die Galerie des Grauens", wie Aktivist Peter Ganz aus Stadtbergen seine Wanderausstellung nennt, thematisiert vornehmlich das Impfen und war bislang in mehr als 90 Städten zu sehen, nun ist eben auch Rottweil dran.