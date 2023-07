Unter dem Motto „Die Bisinger Vereinswelt stellt sich vor“ fand am Samstag die „Kick-off Veranstaltung“ zur Initiative „You(th) are wanted“ auf dem Schulgelände statt. Die Veranstaltung war rege besucht, einen Massenansturm hat es wohl aufgrund der Über-30-Grad-Hitze nicht gegeben. Gut 20 Vereine waren auf dem Schulgelände mit von der Partie. Dabei kamen Unterhaltung und Spaß nicht zu kurz.

Bürgermeister Roman Waizenegger berichtete, dass von der ersten Idee bis zur Realisierung drei Jahre ins Land gezogen sind. Grund dafür war die Corona-Pandemie, doch nun endlich war es so weit. Waizenegger: Zusammen können die Vereine gemeinsam mehr erreichen als alleine. Die Werbung an den Ständen spreche vor allem Kinder und Jugendliche an. Ausblickend sagte er, dass er auch künftig solche und ähnliche Aktionen für die Vereine starten werde.

Auch er selbst habe sich in früheren Jahren als Vereinsmitglied im Schachclub, Fußball und Skiclub eingebracht, wovon er heute noch zehren könne. Dankesworte vom Gemeindechef galten namentlich Andrea Murawski und Matthias Gsell, dem Rathaus- und Bauhof-Team und allen, die an diesem Event aktiv mitwirken.

Am bunten Markt mit etlichen Markt- und Infoständen sowie Mitmachaktionen der Vereine konnten die Besucher sehen, was in den Vereinen ehrenamtlich geleistet wird. Mehrere Foodtrucks sorgten für das leibliche Wohl. Auch für Abkühlung war bei den heißen Sommertemperaturen gesorgt, denn das Hallenbard war geöffnet. Dort zeigte die DLRG, was die (künftigen) Mitglieder dort lernen können. Auf der Bühne sorgten unter anderem der Nachwuchs der Muskkapelle Thanheim und des Musikvereins Bisingen für Unterhaltung, ebenso die MaKidas der Thanheimer Maurochenzunft. Wer sich erfrischen wollte, erhielt einen Kindercocktail.