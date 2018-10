Aichhalden Von ihren Enkeln zum Mitmachen animiert worden

Da die Hilfsaktion nicht nur in ganz Deutschland stattfindet, sondern auch in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Südtirol wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 400 000 Päckchen in diese Länder gebracht. Die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not gibt es schon seit 1993. Wer Bärbel Munk in ihrem Tun gerne unterstützen will, kann ab sofort bis zum 15. November Päckchen bei ihr zwischen 17 Uhr und 20 Uhr sowie nach Absprache abgeben.

Auch wer bisher noch nicht mitgemacht hat, für den ist es ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit Geschenken für Jungen oder Mädchen in den Altersklassen I (zwei bis vier Jahre), II (fünf bis neun) und III (zehn bis 14) füllen. Wie Munk empfiehlt, habe sich bisher eine Mischung aus Kleidung (Mütze, Schal, Pullover), Spielsachen (je nach Alter), Schulmaterial (Blei- und Buntstifte) Hygieneartikel (Zahnpasta, Zahnbürste) und Süßigkeiten (Vollmilchschokolade, Bonbons) bewährt. Eingepackt werden dürften jedoch nur Sachen, die zollrechtlich in den Empfängerländern erlaubt seien.

Schön wäre es, wenn zu einem gepackten Schuhkarton noch eine Spende von acht Euro beigefügt werde. Dies sei der Preis, den die beauftragte Spedition für den Transport verlange, erläutert Munk. Sie stellt praktisch eine Unterfiliale dar, von der aus die Päckchen zur Sammelstelle nach Rottweil zu Annerose Bergarter gebracht werden, ehe sie in der Zentrale in Birkenfeld bei Pforzheim nach den Empfängerländern sortiert werden. Jedes Jahr würden mit dieser Aktion andere Kinder in anderen Orten beschenkt. Mit einer kleinen Geste könne so Großes bewirkt werden, betont sie. Bisher wurden bei ihr 1722 Päckchen abgegeben, dies sind im Schnitt knapp 300 pro Jahr. Die Rekordzahl stammt aus dem Jahre 2013 mit 404 Päckchen.