Aichhalden Trubel bei 29. Teufelsnacht der Erzknabberteufel

Nach dem rund einstündigen farbenfrohen Spektakel feierten Maskierte und Gäste eine feucht-fröhliche Narrenparty in der Festplatzanlage und in der Josef-Merz-Halle. Dort sorgten mehrere Showtanzgruppen, Guggenmusiken, Hexenzünfte und Balletts mit ihren Darbietungen auf der Bühne für Stimmung. Auch in den Bars und Lokalitäten im Ort herrschte Trubel und Geselligkeit bis in die Morgenstunden.