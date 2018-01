Aichhalden "SyPerb" ist mehr als ein Praktikum

Bei der Firma Herzog /hGears in Schramberg-Sulgen durften Monika Hils, Fabienne Feiden, Marcel Abele und Kevin Kammerer eine Woche lang mit Metall, Winkelgetrieben und CNC-Fräsen arbeiten. Sie stellten eine Würfelmaschine her und bedankten sich für die Erfahrungen, die sie sammelten.

Bianca Flaig, Fabienne Krause und Luka Koz verbrachten ihre Praktikumswoche in der Michelfelder Gruppe in Fluorn-Winzeln und konnten am Ende der Woche neben vielen neuen Eindrücken eine fertige achteckige Uhr präsentieren, die sie selbst entworfen hatten.

In der Firmengruppe Simon-Betek in Aichhalden durften Julia Keller, Tammy Kustermann und Jan Stöckelmaier den Beruf des Industriemechanikers erkunden. Ausbildungsleiter Harald Arndt vom Weltmarktführer in der Spikesherstellung hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Die Schüler konnten sich an einer CNC-Maschine sowie am Lackieren versuchen und präsentierten stolz das Schullogo, das bunt lackierte Spikes auf einer großen Glasplatte bildeten.

Alina Grubert und Selina Broghammer haben die Praktikumswoche in der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn verbracht. Sie berichteten von ihren vielfältigen Eindrücken in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Zuletzt stellten Laura Haas und Nadine Fischer ihre Erfahrungen vor, die sie in der Bruderhausdiakonie in Fluorn-Winzeln während des Syperb-Projektes machen durften.

Nach vielen spannenden und eindrucksvollen Präsentationen ergriff Petra Fritz von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg das Wort und lobte die Schüler für ihre Leistungen. Sie betonte dabei, wie wichtig und hilfreich es sei, Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder zu erlangen und die Erfahrungen auch persönlich zu reflektieren. Sie verlieh mit Schulleiter Josef Rack die Urkunden über sehr gute Praktikumsleistungen, die die Schüler stolz in Empfang nahmen.