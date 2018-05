Aichhalden Rötenberger Tracht lebt wieder auf

Zahlreiche Hände, so die Vorsitzende des Vereinsrings, Susen Krämer, hätten auch in diesem Jahr zum Gelingen beigetragen. Krämer dankte allen voran der Feuerwehr, die den Baum mit Muskelkraft aufgestellt hatte, zudem waren der CVJM und der Obst- und Gartenbauverein daran beteiligt, den Baum zu fällen und zu schmücken. Nach der Ausstellung sorgten die beiden Tanzgruppen des Sportvereins Rötenberg für Unterhaltung. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit außerdem vom Musikverein Eintracht und dem Gesangverein Frohsinn.

Hunger und Durst leiden mussten die Besucher, die trotz unsicherer Wetterlage zahlreich gekommen waren, auch nicht. Die Hexenzunft hatte für das leibliche Wohl gesorgt.

Eine kleine Besonderheit gab es bei der Maibaumfeier: Zwei Besucher waren in der fast in Vergessenheit geratenen traditionellen Rötenberger Tracht gekommen. Dem Vereinsring und der Gemeinde Rötenberg sei es ein Anliegen, dass die Tradition der Heimatkleidung nicht aussterbe, sondern wiederbelebt werde, betonte Krämer in ihrem Grußwort. Sie offe, dass sich wieder mehr Bürger für die Tracht interessierten.