Aichhalden Räderwerk einst vielseitig einsetzbar

Für das in Liedern und Märchen beschriebene Klappern ist der Beutelkasten zuständig, in dem Weißmehl erzeugt wird. Sein lautes Geräusch rührt vom Rüttelschuh und vom Beutelzeug her, das durch den auf dem Mühleisen befindlichen Dreischlag in Bewegung versetzt wird.

Das Räderwerk wurde früher nicht nur zum Getreidemahlen genutzt. Mittels Riemenscheiben sorgte es für den Antrieb von Kreissäge, Häcksler, Butterfass und Dynamo, der für die Stromversorgung der Mühle ausreichte, wie Tobias Eberhard auf Fragen erläutert.

Mühlenbesucher, Wanderer und Spaziergänger wurden den ganzen Tag mit Musik von Schlagersängerin Marcella Carin aus Rottenberg unterhalten. Sie sang sowohl Lieder aus ihrem eigenen Album "Unwiderstehlich" wie auch Klassiker namhafter Interpreten wie Helene Fischer, Andrea Berg, Rosanna Rocci und Anna-Maria Zimmermann. Die charmante Sängerin erhielt viel Applaus.

Am Nachmittag wurde gespannt das Entenrennen im Grundbach verfolgt, wo sich der Sieger im Kinderwettbewerb auf eine Eintrittskarte für einen Freizeitpark freuen durfte.