Aichhalden Nicht nur an der Fasnet aktiv

In seinem ersten Jahr als Vorsitzender der Narrengruppe standen für Nicolai Moosmann Organisation und Fest der 28. Teufelsnacht im Mittelpunkt. Mit dem Einsatz vieler der 131 Mitglieder, befreundeter Vereine und mit den bewährten Helfern gab es wieder einen tollen Fackelumzug durchs Dorf und eine Teufelsnacht ohne größere Vorkommnisse im Festplatzgelände. Die Erneuerung des Spielplatzes dort sei inzwischen zum großen Teil abgeschlossen.

Bei verschiedenen Dorfturnieren waren die Teufel am Start, so auch beim Korbball. Schriftführerin Andrea Knöpfle berichtete von 14 Veranstaltungen zur Fasnet mit mindestens 20 Teilnehmern der Teufel. Bei allen Umzügen, Bällen und Narrenmesse waren die "acht Teufel des Jahres" dabei, darunter beim Jubiläumsumzug in Hochmössingen und beim traditionellen Wildsauball in Durbach. Beim Jahresausflug waren die Erzknabberteufel auf dem Baumwipfelpfad in Bad Wildbad.

Für die gute Arbeit wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch bei den Wahlen gab es einstimmige Mandate für den stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Sekinger, die Schriftführerin Andrea Knöpfle, den Geschäftsführer Stefan Jähn und die Kassiererin Claudia Moosmann. Passive Ausschussmitglieder bleiben Hildegard Schwenk und Simone Winterhalter; die Kasse prüfen Karl-Heinz Schrempp und Lilly Hug.