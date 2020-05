Aichhalden Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Höhe der Abzweigung zum Flugplatz wollte ein SUV-Fahrer gegen 13 Uhr von der Kreisstraße abbiegen. Dabei habe er, so hatte er es einem Jogger, der als erster an der Unfallstelle ankam, berichtet, das Motorrad, das aus Richtung Aichhalden/Rötenberg nach Winzeln unterwegs war übersehen.