Aichhalden Kulturelle Stärke des Musikvereins liegt in Gemeinschaft

Namens des Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen ehrte der Vorsitzende Ottmar Warmbrunn die aktiven Mitglieder. Er hob den kulturellen Stellenwert der Musikvereine in Gesellschaft und Politik hervor. Die kulturelle Stärke des Musikvereins liege in der Gemeinschaft.

Für zehnjährige Aktivität zeichnete er Patrick Kunz, Thim Dold, Fabienne Moosmann und Manuela Glunk mit der Ehrennadel in Bronze aus. Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein erhielt Michael Schmider. Für 50 Jahre Engagement überbrachte er dem Jubilar Gerhard Kreuzberger namens des Landes- und des Kreisverbands die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Eine zweite hochkarätige Ehrung erging an den scheidenden Dirigenten Volker Braun für 25 Jahre Tätigkeit als vorbildlicher Dirigent. Er empfing die Dirigentennadel in Gold mit Diamant als Zeichen des Danks und der Anerkennung.

Den Verbandsehrungen schloss sich der Vereinsvorsitzende Bernd Wilhelm mit den Vereinsehrungen an. Die Musiker Fabienne Moosmann, Manuela Glunk, Thim Dold und Patrick Kunz lobte er als "wichtige Stützen"­ –­ sowohl musikalisch als auch in der Organisation.